Базовые препараты, о нехватке которых писал «Новый День», появились в продаже

В аптеки на Саперов, 3, и Бардина, 34А, поступили лекарства для лечения хронических заболеваний.

«В аптечных организациях ООО «Здоровье», расположенных в г. Екатеринбурге по адресам: ул. Саперов, д. 3, ул. Бардина, 34А, пополнение остатков лекарственных препаратов осуществляется три раза в неделю, в настоящее время имеются в наличии препараты: левотироксин натрия, омепразол, панкреатин, ривароксабан, аторвастатин, бисопролол, периндоприл, амлодипин в различных дозировках, а также их аналоги», – сообщили «Новому Дню» в региональном минздраве.

Ранее жители Екатеринбурга жаловались на отсутствие препаратов в аптеках на Саперов, 3, и Бардина, 34, где должны выдавать льготные лекарства. Там отсутствовали ключевые рецептурные средства для сердца, сосудов, щитовидной железы и ЖКТ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

