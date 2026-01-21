Исполнитель покушения на убийство бывшей жены владельца «Ермак-медиа» арестован (ФОТО)

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения ранее судимому Эдуарду Середюку, которого обвиняют в том, что он по заказу владельца «Ермак-медиа» Николая Ермакова облил кислотой его бывшую жену.

Как сообщили в пресс-службе суда, Середюка заключили под стражу до 11 марта 2026 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, покушение на Алену Фоминых было совершено 12 января в паркинге дома, где она живет. При этом, по версии следствия, ключ от паркинга заказчик покушения, Николай Ермаков, заранее передал исполнителю – Середюку. К счастью, женщине удалось спастись. Однако у нее сильно пострадали руки, шея, спина, уши. По счастью, лицо не было задето. Известно, что с Ермаковым пострадавшая жила 17 лет. За это время у них родилось четверо детей, а в прошлом году они расстались.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что обвиняемые – Середюк и его сообщница – имеют судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. «Это своего рода Бонни и Клайд, только наших дней. Мужчина был осужден Кировским судом Екатеринбурга на 12 лет, из колонии вышел в 2023 году. В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно в одной из квартир на четвертом этаже многоэтажного жилого дома по улице Кондукторской, что в микрорайоне Пионерский. До решения суда об избрании дальнейшей меры пресечения все будут находиться под стражей», – сообщил Горелых.

Фото: пресс-служба Орджоникидзевского суда

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube