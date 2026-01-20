Задержан исполнитель, обливший женщину кислотой по заказу ее бывшего мужа

В Екатеринбурге задержаны мужчина и женщина, которых владелец «Ермак-медиа» Николай Ермаков нанял для расправы над своей бывшей женой Аленой Фоминых.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, ранее судимый 35-летний мужчина был непосредственным исполнителем, а 28-летняя женщина – его сообщницей.

«Местом совершения убийства был выбран подземный паркинг по бульвару Белоглазова в Екатеринбурге, при этом ключ от паркинга организатор заранее передал исполнителю в ходе подготовки к преступлению. 12 января, когда потерпевшая пришла в паркинг, исполнитель приблизился к ней и вылил на нее токсическое вещество», – рассказал официальный представитель СУ СКР Александр Шульга.

К счастью, женщине удалось спастись. Однако у нее сильно пострадали руки, шея, спина, уши. По счастью, лицо не было задето. Известно, что с Ермаковым пострадавшая жила 17 лет. За это время у них родилось четверо детей, а в прошлом году они расстались.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что обвиняемые имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. «Это своего рода Бонни и Клайд, только наших дней. Мужчина был осужден Кировским судом Екатеринбурга на 12 лет, из колонии вышел в 2023 году. В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно в одной из квартир на четвертом этаже многоэтажного жилого дома по улице Кондукторской, что в микрорайоне Пионерский. До решения суда об избрании дальнейшей меры пресечения все будут находиться под стражей», – сообщил Горелых.

Напомним, сам заказчик покушения, Николай Ермаков, был 18 января помещен в СИЗО до 11 марта включительно. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Екатеринбург, Елена Владимирова

