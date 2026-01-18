Медиаменеджер арестован за организацию покушения на жизнь бывшей жены

Владелец сайта «Ермак-медиа» Николай Ермаков арестован за организацию покушения на жизнь бывшей жены Алены Фоминых.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, Ермакову предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ – «Покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Обвиняемый останется в СИЗО до 11 марта 2026 года включительно.

По версии следствия, нанятый Ермаковым мужчина подкараулил Алену Фоминых в подъезде 12 января и облил кислотой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. У женщины сильно пострадали руки, шея, спина, уши. По счастью, лицо не было задето.

Известно, что с Ермаковым пострадавшая жила 17 лет. За это время у них родилось четверо детей, а в прошлом году они расстались.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube