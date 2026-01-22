В Екатеринбург вернулись 30-градусные морозы

В Свердловскую область пришло похолодание, которое продлится до начала следующей недели.
Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», 30-градусные морозы будут держаться до субботы, 24 января. Затем, по мере смещения гребня антициклона в сторону Южного Урала, в городе начнется потепление.
Повышение температуры будет достаточно плавным, к норме она вернется только в середине следующей недели. Днем в понедельник 26 января потеплеет до -13 °C, а к концу рабочей недели температура повысится уже до -6°.
Екатеринбург, Елена Владимирова
