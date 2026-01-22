В Екатеринбурге пять школ ушли на дистант из-за морозов

Пять школ Екатеринбурга полностью перешли на дистанционное обучение из-за сильных морозов. Сегодня утром в городе температура воздуха опустилась до -31 °C.

Напомним, старшеклассники могут не ходить на уроки, если на улице -30° с ветром или -32° без ветра. Ученики 5-9 классов могут остаться дома при -28° с ветром или -30° без ветра. Младшим школьникам разрешается не посещать уроки уже при -25°.

Крепкие морозы сохранятся в Екатеринбурге до 24 января. Существенное потепление ожидается только к середине следующей недели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

