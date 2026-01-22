Сотрудники частного рехаба для подростков останутся в СИЗО до 26 мая

Ленинский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайства следователя о продлении меры пресечения троим сотрудникам частного рехаба для подростков.

Как сообщили в пресс-службе суда, Алексей Пестерев, Елена Давыдова и Кирилл Чеботарев останутся под стражей до 26 мая 2026 года включительно. Постановления суда вступят в законную силу через трое суток, если не будут обжалованы сторонами.

Как уже писал «Новый День», 26 ноября 2025 года в Екатеринбурге силовики пришли в нелегальный реабилитационный центр для подростков «Галактика». По некоторым данным, детей там могли бить – филиалы в Москве и Подмосковье закрыли за несколько дней до этого как раз по подозрению в силовых «методах воспитания» в этой сети рехабов.

На момент визита представителей МВД в рехабе находились 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

