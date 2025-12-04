Арестованы сотрудники частного рехаба, где незаконно удерживали детей

В Екатеринбурге арестованы трое сотрудников частного рехаба, где якобы лечились от зависимостей дети и подростки.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, сотрудники Общественно-полезного фонда «Галактика» Алексей Пестерев, Елена Давыдова и Кирилл Чеботарев арестованы до 26 января по обвинению в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетних.

Как уже писал «Новый День», 26 ноября в Екатеринбурге силовики пришли в нелегальный реабилитационный центр для подростков. По некоторым данным, детей там могли бить – филиалы в Москве и Подмосковье закрыли за несколько дней до этого как раз по подозрению в силовых «методах воспитания» в этой сети рехабов.

«В настоящее время в трехэтажном коттедже, в котором размещается центр, работают инспекторы ПДН, участковые, сыщики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере наркобизнеса. На момент визита представителей МВД в здании находились 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей», – пояснял тогда начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

