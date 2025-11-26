На Урале накрыли рехаб – родители сдавали туда даже 10-летних

В Екатеринбурге силовики пришли в нелегальный реабилитационный центр для подростков. По некоторым данным, детей там могли бить – филиалы в Москве и Подмосковье закрыли на днях как раз по подозрению в силовых «методах воспитания» в этой сети рехабов.

«В настоящее время в трехэтажном коттедже, в котором размещается центр, работают инспекторы ПДН, участковые, сыщики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере наркобизнеса. На момент визита представителей МВД в здании находились 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей. При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но предстоит еще более тщательный осмотр медиками. До окончания начавшегося разбирательства сотрудники полиции планируют поместить детей в один из ближайших детских центров», – прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube