«В голове не укладывается, что люди могут отдавать туда детей», – врач высказался о рехабе для подростков

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как силовики наведались в реабилитационный центр для трудных подростков – это частное учреждение, куда родители сдавали детей с девиантным поведением, а организаторы обещали исправить его. Правоохранители подозревают, что в Екатеринбургском филиале центра Анны Хоботовой могли избивать детей.

«В голове никак не укладывается, что родители могут отдавать детей, как бы им тяжело ни было, в такие заведения. Ведь работа с детьми – это не просто отдать ребенка куда-то, кому-то, да еще, если мы говорим про такие реабилитационные центры, то работающие там люди в лучшем случае имели опыт употребления психоактивных веществ, а сейчас, соответственно, имеют опыт трезвости – и все. Но с детьми работа – особая. Огромное количество специалистов нужно, чтобы эту работу организовать, начиная от медицинских работников, работников образования, педагогов-психологов, которые работают не только с самим ребенком, но и с семьей», – подчеркнул главный нарколог Минздрава в УрФО Антон Поддубный в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что существуют целые институты помощи несовершеннолетним. «Но взрослые люди, родители, боятся огласки, боятся того, что какое-то клеймо поставлено будет на их ребенке, на самой семье. Я бы хотел призвать отказаться уже от этих мыслей. Первостепенная задача любого родителя – это обеспечить безопасность своего ребенка, обеспечить качественный и системный подход к помощи, иначе мы будем наблюдать то, что происходит, – что какие-то взрослые мужики бьют детей», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

