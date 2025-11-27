«Нары, наручники, побои, спецназ, штурм», – депутат сравнил «детский» рехаб со скандальным фондом из 90-х

Депутат Свердловского заксобрания Алексей Свалов прокомментировал вчерашнее закрытие частного реабилитационного центра для трудных подростков в поселке Исеть. «События […] напомнили историю примерно 15-летней давности: с нашим борцом «за все хорошее и против всего плохого» – Ройзманом* (иноагент) и фондом «Город без наркотиков». История как под копирку: двухъярусные нары, карантин, наручники. Как итог – побои, реанимация, спецназ, штурм и удивленные лица многих чиновников и силовиков, – вспомнил депутат. – Тогда фонд ГБН за вознаграждение обещал спасти ребенка, и люди иногда действительно отдавали последние деньги в надежде на избавление от зависимости своего чада».

По его словам, сейчас ситуация схожа, но к наркомании и игромании добавились и другие зависимости, например, от соцсетей. «Там часто транслируется образ «успешного успеха», наши дети намного чаще могут выбрать неправильный путь. Все начинается с поиска «легких денег» и заканчивается попыткой хайпа на снятом контенте в их аккаунтах. Поэтому я хотел бы еще раз обратиться к родителям. Понимаю, что в наше непростое время иногда нет сил и времени ни на что кроме работы, но никто, кроме нас, не сможет быть примером для ребенка в жизни», – написал он.

Свалов посоветовал приводить детей в спортивные секции, где «тренер может помочь с правильным пониманием окружающего мира».

* признан физическим лицом – иноагентом

Екатеринбург, Елена Сычева

