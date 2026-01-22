«Хорошо известна психиатрам»: в Серове задержали подозреваемую в осквернении мемориала (ФОТО)

Полицейские Серова оперативно вычислили и задержали подозреваемую в осквернении мемориального комплекса в честь павших уральцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

«Это местная жительница 1962 года рождения по имени Татьяна, хорошо известная врачам психиатрической больницы. Гражданка проживает в Серове на улице Белореченской. Когда за ней пришли, вероятно, от неожиданности, ее стало трясти. Женщина сначала утверждала, что это не ее рук дело, но вскоре поняла, что юлить бесполезно. В настоящее время сыщики ее дактилоскопируют и опрашивают, после чего подозреваемую полиция доставит в следственные органы для официального допроса и принятия решения об избрании меры пресечения», – рассказал руководитель пресс- службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В СК России по Свердловской области уточнили, что женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Как уже писал «Новый День», накануне женщина потушила Вечный огонь пластиковым венком и спокойно покинула место происшествия.

Серов, Елена Владимирова

