В Серове женщина памятным венком потушила Вечный огонь

В Серове женщина потушила Вечный огонь пластиковым венком и спокойно покинула место происшествия. Это случилось вчера около 14:15.

Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с осквернением символа воинской славы. «Прокуратура взяла на контроль установление личности указанной женщины и проведение доследственной проверки по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в региональной прокуратуре.

Как уже писал «Новый День», с недавнего времени за осквернение памятников и мемориалов назначают уголовные наказания – в зависимости от решения суда за нарушение можно получить штраф до 5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 354.1 УК РФ. До августа 2025 года подобные инциденты, как правило, становились основной для возбуждения уголовных дел по другим статьям УК РФ: 213 «Хулиганство» или 214 «Вандализм».

Екатеринбург, Дарья Деменева

