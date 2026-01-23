72-летний новоуралец написал на памятнике оскорбительную надпись и разместил фото в соцсетях

В Свердловский областной суд направлено уголовное дело в отношении жителя Новоуральска 1954 г.р. Пожилого мужчину обвиняют в реабилитации нацизма с использованием сети интернет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено 26 марта 2022 года. По версии следствия, на Аллее боевой славы мужчина написал желтым мелом оскорбительную надпись на фронтальной плите мемориала. Таким образом мужчина публично осквернил символ воинской славы России.

В тот же день обвиняемый разместил в соцсети пост с текстом и двумя фотографиями, в том числе фото мемориала с нанесенной им надписью.

Как уже писал «Новый День», сейчас за осквернение памятников и мемориалов наступает уголовная ответственность – виновному грозит штраф до 5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 354.1 УК РФ.

Новоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube