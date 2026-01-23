«Ребенок должен это принимать», – министр образования региона о субъективных оценках за поведение в школе

С 1 сентября 2026 года в школах начнут оценивать поведение учащихся – отметки будут выставлять всем школьникам с 1 по 11 класс. Как пояснила министр образования региона Светлана Тренихина, эти оценки будут субъективны, и ребенок должен это понять и принять.

«В отличие от государственной итоговой аттестации, где соблюдается и в основу ставится принцип объективности, оценка поведения будет зависеть от конкретного человека, который дежурит в эту перемену. От субъективизма в этой части мы никуда не уйдем. Мы понимаем, что и жизнь очень изобилует субъективными оценками. Ребенок должен это принимать, понимать, учиться реагировать достойно и адаптироваться к тем условиям, в которые попадает», – сказала министр в программе «Акцент» на ОТВ.

Также, по ее словам, школы могут использовать индивидуальные критерии оценок: «Есть безусловная шкала, но и оценивание будет проходить не по баллам, а по схемам: неуд, уд, хорошо, отлично. Если в какой-то школе потребуется более детальная проработка, если захочет кто-то особо оценить поведение своих обучающихся – эта шкала после согласования со всеми учениками, родителями, после обсуждения и принятия будет реализована. Более того, до введения этой шкалы от Минпросвещения в некоторых школах это уже использовалось – это неплохой регулятор, способ передачи обратной связи родителям о совместных усилиях по воспитанию ребенка».

Как сообщал «Новый День», оценки за поведение начали ставить с 1 сентября 2025 года в некоторых российских регионах: в Чеченской Республике, Республике Мордовия, в Новгородской, Ленинградской, Ярославской, Тульской областях, а также Луганской Народной Республике. В ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс. «Минпросвещения России определило ключевые критерии оценивания поведения школьников, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В частности, к ним относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года», – подчеркнули в Минпросвещения России.

Екатеринбург, Дарья Деменева

