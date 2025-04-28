С 1 сентября оценки за поведение в школах введут в шести регионах

Отметки за поведение школьников введут с 1 сентября 2025 года в шести российских регионах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Выбраны шесть регионов, где в пилотном режиме планируется введение оценки за поведение. Это Чеченская Республика, Республика Мордовия, Новгородская, Ярославская, Тульская области, а также Луганская Народная Республика», – сказал Кравцов в комментарии «Интерфаксу».

Ранее министр сообщал, что оценки за поведение во всех российских школах планируется ввести с 1 января 2026 года, а для апробации механизма эта норма появится в пяти пилотных регионах с 1 сентября этого года.

Кравцов поддержал возвращение в российские школы оценок за поведение учащихся. По его словам, планируется разработать специальный законопроект.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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