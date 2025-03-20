В российских школах хотят вернуть оценки за поведение

В школах России могут вновь появиться отметки за поведение учеников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения поддерживает выставление оценок за поведение, нововведение может быть опробовано в пилотном режиме в нескольких регионах России.

«Что касается оценки за поведение – этот вопрос требует обсуждения. Я в целом, честно скажу, поддерживаю. Мы это обсуждали, вопрос реализации. (...) Надо это обсуждать, смотреть, чтобы тоже родителей успокоить», – сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Министр не исключил, что оценки за поведение могут быть введены в некоторых регионах в пробном режиме уже в новом учебном году. «Что касается пилотного проекта, (...) возможно ли с 1 сентября? Я не исключаю, что, может быть, несколько регионов мы возьмем и апробируем», – добавил Кравцов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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