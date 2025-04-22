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Вторник, 22 апреля 2025, 18:25 мск

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Минпрос РФ готовит законопроект об оценках за поведение школьников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов высказался в поддержку возвращение в российские школы отметок за поведение школьников. По его словам, планируется разработать специальный законопроект.

«Оценку за поведение мы поддерживаем и законопроект будет», – сказал министр (цитата по ТАСС) на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.

Ранее Кравцов анонсировал, что оценка за поведение может появиться с 1 сентября 2025 года в нескольких регионах для апробации механизма.

Москва, Елена Володина

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