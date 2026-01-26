В Екатеринбурге потеплеет до -6

Последняя неделя января в Свердловской области будет значительно теплее предыдущей.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», пик потепления придется на четверг-пятницу, правда, затем начнется очередное похолодание. Кроме того, в регион вернутся осадки, ожидается, что выпадет до 10-15 мм снега, вблизи западной границы области – до 20 мм.

Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура днем -12…-14 °C. Днем во вторник и среду температура поднимется до -11°. Самым теплым днем станет пятница, 30 января, – воздух прогреется до -6°. Но уже в ночь на воскресенье, 1 февраля, снова похолодает – до -19 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

