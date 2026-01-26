Катки и горки в Екатеринбурге возобновили работу после морозов

В Екатеринбурге катки и горки в парке Маяковского и в спортивном квартале «Архангел Михаил» возобновили работу после крепких морозов.

Так, с сегодняшнего дня на фестивале «РМК Энергия» 24-метровая горка и каток работают в обычном режиме: с 12 часов до 21:30 по будням, с 10: 00 до 21:30 по выходным.

Об открытии катка «Северное сияние» сообщили и в парке Маяковского. Он сегодня будет работать с 17:00 до 22:00. В другие дни – с 10 утра.

Ранее «Новый День» писал, что последняя неделя января в регионе будет значительно теплее предыдущей. Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура днем -12…-14 °C. Днем во вторник и среду температура поднимется до -11°. Самым теплым днем станет пятница, 30 января, – воздух прогреется до -6°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

