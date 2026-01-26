Девушка подожгла чужой автомобиль по указанию мошенников

В Екатеринбурге полицейские задержали 20-летнюю девушку за поджог китайского кроссовера, припаркованного во дворе. Она сделала это по указанию телефонных мошенников.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, инцидент произошел вечером 23 января на улице Вилонова. Автомобиль вспыхнул около 21:00, его стали забрасывать снегом жильцы соседнего дома, а затем огонь потушили подоспевшие пожарные. У машины поврежден моторный отсек и поверхность капота. Приехавшие на место полицейские обнаружили рядом с автомобилем бутылку с остатками горючей жидкости. По камерам наблюдения оперативники быстро вычислили поджигательницу, установили ее личность и задержали.

В полицейском участке девушка рассказала, что с ней случилось. Еще накануне Нового года ей поступил звонок якобы из службы доставки. Девушка действительно ждала курьера, который должен был привезти ей подарки. Звонивший попросил ее назвать код, поступивший на телефон, и она, не задумываясь, сделала это. Далее телефонные мошенники использовали стандартную схему обмана и запугивания: девушке стали звонить лжесиловики и уверять, что ее персональные данные похищены, ей грозит уголовная ответственность, и она должна перевести все имеющиеся личные деньги для «инкассации». Аферисты держали свою жертву на крючке около месяца, им удалось забрать у нее лишь 80 тысяч рублей. Тогда мошенники убедили девушку, что ей нужно купить жидкость для розжига и поджечь автомобиль, на который они укажут. Это, якобы, нужно было сделать в рамках операции по задержанию опасного преступника.

Девушка повиновалась и поехала на улицу Вилонова. Там она вышла на видеосвязь с мошенниками и показала автомобили, припаркованные во дворе. Ей указали на серебристый кроссовер, и екатеринбурженка подожгла автомобиль, транслируя все происходящее по видеосвязи «кураторам». После задержания в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

«В минувшие выходные полиция Екатеринбурга вновь провела профилактические рейды в жилом секторе, предупреждая граждан о схемах обмана и способах уберечь себя от действий злоумышленников. Правоохранители призывают всех быть бдительными!» – отметили в УМВД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

