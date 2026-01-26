российское информационное агентство 18+

Суд отправил под домашний арест девушку, которую мошенники заставили сжечь автомобиль

Фото УМВД Екатеринбурга

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 20-летней Светлане Толстовой, которая обвиняется в поджоге автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе суда, девушку поместили под домашний арест до 23 марта.

Как уже писал «Новый День», инцидент произошел вечером 23 января на улице Вилонова. Автомобиль вспыхнул около 21:00, его стали забрасывать снегом жильцы соседнего дома, а затем огонь потушили подоспевшие пожарные. По камерам наблюдения оперативники быстро вычислили поджигательницу, установили ее личность и задержали.

В полицейском участке девушка рассказала, что с ней случилось. Накануне Нового года ей поступил звонок якобы из службы доставки. Девушка действительно ждала курьера, который должен был привезти ей подарки. Звонивший попросил ее назвать код, поступивший на телефон, и она, не задумываясь, сделала это. Далее телефонные мошенники использовали стандартную схему обмана и запугивания: девушке стали звонить лжесиловики и уверять, что ее персональные данные похищены, ей грозит уголовная ответственность, и она должна перевести все имеющиеся личные деньги для «инкассации». Аферисты держали свою жертву на крючке около месяца, им удалось забрать у нее лишь 80 тысяч рублей. Тогда мошенники убедили девушку, что ей нужно купить жидкость для розжига и поджечь автомобиль, на который они укажут. Это, якобы, нужно было сделать в рамках операции по задержанию опасного преступника.

Екатеринбург, Елена Владимирова

