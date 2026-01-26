Политические партии за год потратили более 65 часов эфирного времени

Областной избирком отчитался о предоставлении политическим партиям эфирного времени в 2025 году на «Областном телевидении» и «Радио Си».

Как сообщили в избиркоме, на ОТВ партии выступали от 21 часа 8 минут (ЛДПР) до 21 часа 13 минут (КПРФ, «Новые люди»). Единороссов и СР на ОТВ показывали по 21 часу 10 минут.

На «Радио Си» всем пяти партиям досталось по 1 часу 36 минут, кроме «Новых людей» – они выступали на одну минуту дольше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

