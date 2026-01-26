Суд над членами азербайджанской диаспоры закрыли от СМИ

Сегодня в Екатеринбурге начался судебный процесс по делу азербайджанской диаспоры, в том числе на скамье подсудимых ее бывший лидер Шахин Шыхлински.

В деле участвуют присяжные заседатели. Из-за большого числа участников процесс перенесли из Кировского суда в областной. Журналистов на сегодняшнее заседание не допустили.

Как уже писал «Новый День», 1 июля отец и сын Шыхлински ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы. Из-за этого их обоих обвинили в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Старшего также обвиняют в причастности к убийствам прошлых лет. Отец и сын находятся в СИЗО.

Их земляки Аяз, Бакир, Камал, Мазахир и Акиф Сафаровы и Шуджаяддин Раджабов также под арестом. По версии следствия, Сафаровы входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

