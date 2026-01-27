В России бизнес стал чаще умирать, чем рождаться

Затянувший период охлаждения экономики России привел к тому, что в 2025 году количество открытых коммерческих предприятий сократилось по сравнению с 2024 годом на 20%, до 173 тыс. – это рекордно низкий показатель за последние 14 лет. Такую информацию, основываясь на данных ФНС, дают аналитики агентства FinExpertizа. Количество закрытых компаний выросло на 15% и составило 233 тыс. В результате число открытий бизнесов отстало от количества ликвидаций на 26%. При этом общая демография корпоративного сектора оставалась относительно устойчивой: совокупное число коммерческих организаций уменьшилось лишь на 2%.

В 20% регионов бизнесы чаще открывались, чем ликвидировались. Максимальный прирост числа коммерческих компаний в 2025 году был зафиксирован в Дагестане (+1,1 тыс.), Калмыкии (+659), Краснодарском крае (+521), Чечне (+407), Кабардино-Балкарии (+380), Ставропольском крае (+295), Северной Осетии и Амурской области (по +251), а также Херсонской (+204) и Запорожской (+192) областях.

Напротив, в большинстве регионов количество закрытых компаний превысило количество открытых. Наибольшая убыль числа коммерческих компаний в 2025 году фиксировалась в Москве (−27,4 тыс.), Санкт-Петербурге (−3,3 тыс.), Свердловской области (−2,3 тыс.), Московской области (−2,1 тыс.), Самарской области (−1,9 тыс.), Челябинской области (−1,8 тыс.), Новосибирской области (−1,7 тыс.), ЛНР (−1,6 тыс.), Ленинградской области (−1,3 тыс.) и Приморском крае (−1,2 тыс.).

Аналитики использовали данные Федеральной налоговой службы о коммерческих организациях всех форм собственности, зарегистрированных и прекративших деятельность, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ. Общие показатели по открытиям и закрытиям предприятий приведены без учета реорганизованных юридических лиц. С 2023 года в статистику включены данные по четырем новым регионам – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

В 2025 году из 233,2 тыс. коммерческих предприятий, прекративших деятельность, 27 тыс. компаний (11,6%) были ликвидированы по инициативе собственников, включая 5,3 тыс. организаций (2,3%), прошедших процедуру банкротства. Такая форма прекращения деятельности предполагает формализованное завершение работы с расчетами по всем обязательствам перед контрагентами и государством.

Однако подавляющее большинство компаний – 206,2 тыс. (88,4%) – было исключено из ЕГРЮЛ по решениям налоговых органов. Более половины из них – 110 тыс. (47,2% от общего числа закрытий) – это юридические лица, обладающие признаками фиктивности: массовыми юридическими адресами, номинальными руководителями, формальными операциями и участием одних и тех же лиц в создании большого числа компаний.

Еще 41,7 тыс. компаний (17,9%) были признаны недействующими, поскольку не сдавали отчетность и не проводили операций по банковским счетам в течение года. Владельцы таких предприятий рискуют попасть в реестр дисквалифицированных лиц и лишиться права на создание новых компаний на срок до трех лет.

«Снижение «рождаемости» компаний – это тренд последних лет, и в ближайшее время предпосылок для его разворота не ожидается. Малый бизнес, на который в корпоративном массиве приходится большая часть открытий и ликвидаций, наиболее чувствителен к изменениям условий ведения деятельности, поэтому любые дополнительные издержки быстрее всего отражаются именно на его готовности запускать новые проекты», – говорят авторы исследования.

Налоговые изменения, запланированные на 2026 год, в том числе изменение ставки и расширение применения НДС, охлаждают предпринимательскую активность.

