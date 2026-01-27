Жители Кольцово просят Паслера отремонтировать старую и страшную поликлинику

Жители поселка Кольцово просят губернатора Свердловской области привести в порядок поликлинику на улице Авиаторов.

«Добрый день. подскажите пожалуйста когда отремонтируют поликлинику в Кольцово столько новых домов построили Столько людей. врачей совсем нет заставляют ездить в город. автобус идёт ровно ч1и 10 минут и назад то есть 2 /2 часа в пути очень много пенсионеров в мороз тяжело стоять. дорога возле кольцовской поликлиники и дорожки где стоянка совсем не чистится а там детская больница весной целое озеро не пройти. это уже годами сколько не писали сколько ни говорили в том году собирали жители приезжала начальство пообещали и как всегда одна показуха Никаких действий не принимают Может быть вы нас услышите заранее вас благодарим не равнодушные жители Кольцово», – сообщает одна из пользователей в ТГ-канале Дениса Паслера (орфография и пунктуация авторские).

О том, что поликлиника действительно нуждается в ремонте и модернизации, можно убедиться и из многочисленных негативных отзывов о медучреждении в интернете. Приведем некоторые.

«Ужасная поликлиника с некомпетентными работниками на сестринском посту! не успела прикрепиться к поликлинике, нужно было срочно оформить больничный, отправили сюда. так на меня повысили голос и кинули документы как «собаке» с криком «почему врач должен работать бесплатно?? идите и прикрепляйтесь». я уважительно сказала, что мне сказали, что могут оформить больничный здесь без прикрепления. женщина не переставала повышать голос и кинула мне документы со словами «короче, идите в 27 кабинет». требую разобраться со столь некомпетентным персоналом или буду обращаться в вышестоящие органы».

«Довелось посетить это заведение ! Просто ужас . Записались через госуслуги, приехали к назначенному времени, ехали с истока т. к . наша врач находилась в отпуске сказали приемы перенесены на авиаторов 2 . Приехали с болью , в регистратуре сидела женщина , сказала что приема для нас не будет и что мы тащимся от туда сюда для приема и вообще заколебали её все кто записываются через госуслуги. Ужасное обращение ! Не какой вежливости ! Уехали обратно не получив никакого приема и назначения . Вместо того чтоб нормально объяснить еще и отматерили»

«Хоть специалистов тут и кот наплакал, все они хорошо относятся к пациентам и способны помочь. Печалит только ремонт здания и количество людей в очередях(к терапевту придется сидеть 1-1,5 часа)»

«Эта больница является не больницей, а отростком от больницы на Латвийской Внешний вид ужасен, в регистратуре каждый раз лотерея – облаят или не облаят (попадались и хорошие сотрудницы регистратуры), врачей практически нет Если болеешь дольше нормы – отправят с карточкой к заведующей на Латвийскую (очень приятная и компетентная, к слову) К фельдшеру и терапевту вопросов нет, приятные и довольно компетентные, несмотря на условия работы Микрорайон отстраивается и очень грустно год за годом наблюдать то, как забивают на развитие медицины у нас»

«Самая тупая больница и все, кто тут работает! Пришла к открытию, к 7:30, врач сказала будет принимать сначала тех, кто на выписку. Я сижу с температурой и пропускаю тех, кто пришел с открытия спустя 1,5 часа. И даже не разрешает идти по очереди(выписка, на прием)В этой больнице вы потратите все свои нервы и время. Все, кто болеет, должны пропустить всех, кто приходит в течении всего времени на выписку»

«Оценка дана непосредственно больнице. Нет врачей, нет ремонта, очередь по несколько часов. Часы работы утро/день, после работы не попасть. На перевязку после операции нужно было ехать на Декабристов. Отдельное спасибо сотрудникам, которые трудятся в такой обстановке».

«Была один раз, потому что приспичило. Хотя в Кольцово живу более 10 лет. Принимала фельдшер, не запомнила ФИО. Вежливая, все расспросила, осмотрела. Назначила лечение. За это плюс и собственно звезда. А вот внешний вид поликлиники это ужас. Как после бомбежки. Подойти страшно. Неужели нельзя хоть какой-то ремонт сделать?»

Екатеринбург, Елена Васильева

