Жители поселка Кольцово жалуются на нехватку врачей: в поликлинике работают всего два фельдшера (ФОТО, ВИДЕО)

Жители микрорайона Кольцово шесть лет не могут добиться полноценного медицинского обслуживания в поселке. В местной поликлинике ЦГКБ № 1 на улице Авиаторов работают всего два фельдшера и один врач-невропатолог. Чтобы попасть к узкому специалисту, пациентам нужно ехать в центр города, в поликлинику на Декабристов, 15. Дорога туда занимает полтора часа на автобусе в одну сторону.

Проблема с врачами в кольцовской поликлинике

«В поселке проживают 20 тысяч жителей. На учете [в поликлинике] стоят 14 тысяч. С 2019 года мы пишем запросы в свердловский минздрав, а получаем одни отписки. Писали и в Москву, но ответы пересылают: у нас все хорошо и замечательно. А на самом деле мы еле-еле выбили двух врачей-фельдшеров и дневной стационар. В этом году у нас убрали лабораторию, которая принимает анализы. Чтобы попасть на прием профильного врача, надо записаться к терапевту, выждать очередь, а потом ехать на Декабристов. Для пожилых людей это очень тяжело. Мы ведь не требуем чего-то сверхъестественного, а обеспечение медицинской помощи по закону», – рассказала «Новому Дню» жительница поселка Ольга Дианова.

Прием пациентов в поликлинике проходит в будни до 15:00. Хотя жителям обещали, что неотложная помощь будет работать до 19:00. Кроме того, люди жалуются на ужасный внешний вид поликлиники. Медучреждение находится на первом этаже жилого дома и нуждается в капремонте. В ответах минздрава сообщалось, что ремонт будет проведен в 2026 году, сейчас сроки перенесли на 2027 год.

«В нашем микрорайоне понастроили много новых девятиэтажных домов, а школа всего одна. Есть два муниципальных детских сада, и детей распределяют в другие районы. Спортивных секций тоже мало, дети ездят в бассейн в Арамиль. И вот такая проблема с поликлиникой. Я живу в поселке с 1970-х, в больнице раньше было много врачей-специалистов. Сейчас – только невропатолог. Хотя в поликлинике хватает кабинетов, но они пустуют. Сама недавно столкнулась, как тяжело ездить в город. Мой муж серьезно заболел, прием узких специалистов был в городе. Добираться приходилось в основном на такси», – рассказала жительница Кольцово Элла Казанцева.

Активисты поселка писали обращения к губернатору Денису Паслеру и пробовали записаться на личный прием к вице-губернатору и министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой. В этом году начали писать запросы к депутатам Госдумы с просьбой о помощи. «Пишем всем, а результата – ноль. Шестой год ходим по кругу», – сокрушается Ольга Дианова.

«Новый День» обратился в пресс-службу свердловского минздрава с просьбой прокомментировать ситуацию в поселке Кольцово. Представитель ведомства Константин Шестаков ответил, что информация о нехватке врачей будет проверяться.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube