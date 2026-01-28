Жителям Кольцово рассказали, когда отремонтируют старую и страшную поликлинику

Жителям поселка Кольцово рассказали, когда им отремонтируют старую и страшную поликлинику для взрослых. Вопрос о состоянии медучреждения и качестве оказания медпомощи задала накануне в телеграмм-канале жительница поселка.

«Добрый день. Специалисты городской больницы пояснили, что капитальный ремонт п/о №2 ЦГКБ№1 (р.п. Кольцово, ул. Авиаторов, 2) запланирован на 2027 год. В течении 2026 года будет разработана, согласована и утверждена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта», – ответили екатеринбурженке с аккаунта «Объясняем РФ.Свердловская область». Ее, видимо, такое объяснение не очень удовлетворило: «Здравствуйте тоже самое было написано20 24 .2025 годах. Специалисты собирали людей и обещали... Спасибо за ответ. По поводу врачей ждём ответа» (прим. НД – орфография и пунктуация авторские во всех ответах).

Екатеринбург, Елена Васильева

