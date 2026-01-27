Агентство по использованию памятников подало в суд на бывший Дворец пионеров

Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) подало в Арбитражный суд Свердловской области иск к МАНОУ «Городской дворец творчества» – бывшему Дворцу пионеров, он же усадьба Харитонова-Расторгуева.

Как сообщается на сайте арбитража, АУИПИК намерено взыскать с Дворца творчества 379 тысяч 036 рублей. Судебное заседание назначено на 3 февраля.

Напомним, сейчас агентство является собственником исторической усадьбы, а администрация Екатеринбурга ежегодно платит ему по 37 млн рублей за аренду помещений для детских кружков.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно заявлял, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры ничего не делает для сохранения усадьбы Харитонова-Расторгуева (Дворца пионеров). По словам мэра, усадьба должна перейти в собственность города.

«Здания, которые являются украшением города, надо вовлекать в оборот. Не смогли восстановить – забирать и отдавать тому, кто может», – сказал мэр на встрече с журналистами в декабре 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

