Никаких барбершопов и вейпов. У бизнеса остался месяц на замену вывесок (ФОТО)

Остается чуть больше месяца до вступления в силу нового блока так называемого закона о защите русского языка: с 1 марта 2026 года использовать иностранные слова на вывесках, в прайс-листах, меню, в навигации и другой информации для потребителей можно будет только при условии дублирования на русском – причем в том же объеме. Поставить к вывеске звездочку и сделать сноску мелким шрифтом не получится. Это четко прописано в законе.

Исключения составляют товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте. Как правило, это международные мировые бренды, крупные российские маркетплейсы и так далее. Также исключение составят технические термины, например, wi-fi, Bluetooth, и т.п. Так что менять вывески на пунктах выдачи заказов не придется, как и на большинстве автосалонов, сетевых отелей и фитнес-клубов. То есть бизнес может зарегистрировать товарный знак – и не менять таблички и вывески. Правда, средний срок регистрации – около года.

Интересно, что остальным придется либо переводить названия на русский, либо же использовать транслитерацию – но этот вариант возможен только при условии, что такое слово содержится в словаре Института лингвистических исследований РАН. Например, барбершоп Viking либо должен будет зарегистрировать товарный знак, либо сменить вывеску на «Мужская парикмахерская Викинг», называться «Барбершоп Викинг» можно только если сделать сноску с объяснением, что такое барбершоп, так как этого слова нет в указанном выше словаре.

Отдельной строкой стоят жилые комплексы. Они должны называться только по-русски. Например, ЖК Sunny после 1 марта 2026 года ввести в эксплуатацию не получится – придется переименовать его в «Солнечный», причем дублирование не поможет.

Отметим, что контроль за соблюдением правил русского языка на вывесках будут вести Роспотребнадзор и прокуратура. Для «физиков», например, самозанятых, штрафов пока нет, а вот ИП будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей, юрлиц – до 10 тысяч рублей. В случае с жилыми домами и комплексами блюсти чистоту языка будет Федеральная антимонопольная служба, при этом застройщикам грозят штрафы до 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube