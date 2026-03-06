Роспотребнадзор разъяснил, как правильно русифицировать вывески

С 1 марта в России вступили новые правила оформления уличных вывесок. Теперь предприниматели обязаны дублировать иностранные слова на русском языке, причем в том же размере. Требования законодательства также касаются меню, прайс-листов, навигации и любой другой информации о товарах и услугах для потребителей. Следить за соблюдением закона будет Роспотребнадзор.

«Тексты на русском и иностранном языке должны строго соответствовать друг другу. Например, вывески Beauty Studio и «Бьюти Студия» не соответствуют по содержанию. При дублировании правильно будет указать «Студия красоты», – говорится в разъяснениях ведомства. Текст на русском языке должен стоять на первом месте и быть приоритетным. То есть не должен быть меньше и незаметнее, чем текст на иностранном языке.

Без перевода можно оставить вывески, если иностранные слова являются зарегистрированным товарным знаком. Например, Wildberries, Nike, Bosch, Ozon, Beeline. Бренды на вывесках могут использовать только их собственники (владельцы товарного знака) и законные пользователи (например, пункты выдачи заказов или франчайзи).

При этом ограничивается использование англицизмов таких как: кешбэк, шопинг, лайфхак, свайп, донат, нетворкинг, хайп, окей. Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель или клиент должен иметь возможность прочитать информацию о товарах и услугах без использования словаря и переводчика.

В свердловском управлении Роспотребнадзора уточнили «Новому Дню», что внеплановые проверки предпринимателей будут проводиться при наличии оснований (например, по требованию прокуратуры).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

