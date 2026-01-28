Вступил в законную силу приговор мужчине, напавшему с ножом на спящих бездомных

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Никите Манаенкову, осужденному за убийство одного человека и покушение на убийство второго.

Как уже писал «Новый День», 3 апреля 2025 года Манаенков напал на двух бездомных, спавших на аллее на перекрестке улиц Ленина и Бажова в Екатеринбурге. Молодой человек нанес им удары руками и ногами, ножом порезал лица. В момент совершения преступления Манаенков был пьян, происходящее снимал на телефон. От полученных травм один потерпевший скончался в больнице через несколько дней, второго удалось спасти.

Личность преступника установили по уличным камерам видеонаблюдения. Правоохранители отследили по записям, в какой двор зашел молодой человек после нападения, а затем проверили этот дом. Во время расследования на кроссовках Манаенкова была обнаружена кровь. Была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, которая показала, что ДНК клеток этой крови принадлежит одному из пострадавших бездомных. Обвиняемого проверили на психические расстройства. Экспертная комиссия пришла к выводу, что молодой человек вменяем и отдавал отчет своим действиям во время совершения преступления.

20 октября 2025 года Свердловский областной суд приговорил Манаенкова к 17 годам колонии строго режима с ограничением свободы на срок 2 года. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего в размере 1 млн рублей.

Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, в апелляции адвокат осужденного просил переквалифицировать его действия на п. «б» ч.3 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц», а также отменить решение суда о взыскании 1 млн рублей в пользу потерпевшего. Судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

