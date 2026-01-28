За падение верхотурской школьницы в выгребную яму заплатит скандальная УК из Истры

Прокуратура Верхотурского района взыскала компенсацию морального вреда в пользу 12-летей девочки, упавшей прошлым летом в выгребную яму, а также в пользу ее мамы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ЧП случилось 11 июня 2025 года во дворе на ул. Гагарина. Девочка упала в выгребную яму размером 1 х 1 м, глубиной 3 м, наполненную канализационными водами. Мама и соседи смогли быстро вытащить ребенка. Врачи местной больницы поставили школьнице диагноз – отравление канализационными газами, ссадины.

Прокуратура установила, что общедомовое имущество, в том числе выгребные ямы, на тот момент должно было обслуживать ООО «УКиКО», зарегистрированное в городе Истре Московской области.

Прокуратура направила в Истринский городской суд исковое заявление о взыскании с ООО «УКиКО» в пользу девочки и ее матери компенсации морального вреда.

Суд вынес заочное решение о частичном удовлетворении иска прокурора, взыскав в пользу пострадавшей девочки 200 тыс. рублей, в пользу ее матери 15 тыс. рублей. Заочное решение не вступило в законную силу.

Как уже писал «Новый День», в октябре управляющую компанию ООО «УКИКО» исключили из реестра лицензий на управление всеми многоквартирными домами в соседней Челябинской области. В начале августа текущего года силовые органы задержали директора ООО «УКиКО» по обвинению в мошенничестве. По мнению следствия, организация заключала договоры на обслуживание старых многоквартирных домов в Челябинской области. Счета за содержание и текущий ремонт общего имущества собственникам квартир приходили регулярно. Но никаких услуг жители не получали.

Верхотурье, Елена Владимирова

