Скандальную «управляйку» лишили лицензий на обслуживание 546 многоквартирных домов

Управляющую компанию ООО «УКИКО» исключили из реестра лицензий на управление всеми многоквартирными домами.

Как уже сообщал «Новый День», в начале августа текущего года силовые органы задержали директора ООО «УКИКО» по обвинению в мошенничестве. По мнению следствия, организация заключала договоры на обслуживание старых многоквартирных домов в Челябинской области. Счета за содержание и текущий ремонт общего имущества собственникам квартир приходили регулярно. Но никаких услуг жители не получали.

Следователи внесли в списки пострадавших и собственники жилья в более 500 многоквартирных домах региона, которые перечислили за так и не оказанные услуги на банковские счета организации более 1 миллиона рублей.

В дело вмешалась и антимонопольная служба, придя к выводу, что «УКИКО» была неправомерно допущена до участия в 24 конкурсах по отбору управляющей организации для жилых домов Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста и Карталов.

«Прокуроры этих городов потребовали отменить результаты проведенных конкурсов, главам органов местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений закона, – сообщили в прокуратуре Челябинской области. – ООО «УКИКО» и должностные лица привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами».

В итоге принято решение об исключении с 14 октября 2025 из реестра лицензии всех 546 многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «УКИКО» в Челябинской области.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube