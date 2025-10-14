российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 октября 2025, 13:41 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Скандальную «управляйку» лишили лицензий на обслуживание 546 многоквартирных домов

Управляющую компанию ООО «УКИКО» исключили из реестра лицензий на управление всеми многоквартирными домами.

Как уже сообщал «Новый День», в начале августа текущего года силовые органы задержали директора ООО «УКИКО» по обвинению в мошенничестве. По мнению следствия, организация заключала договоры на обслуживание старых многоквартирных домов в Челябинской области. Счета за содержание и текущий ремонт общего имущества собственникам квартир приходили регулярно. Но никаких услуг жители не получали.

Следователи внесли в списки пострадавших и собственники жилья в более 500 многоквартирных домах региона, которые перечислили за так и не оказанные услуги на банковские счета организации более 1 миллиона рублей.

В дело вмешалась и антимонопольная служба, придя к выводу, что «УКИКО» была неправомерно допущена до участия в 24 конкурсах по отбору управляющей организации для жилых домов Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста и Карталов.

«Прокуроры этих городов потребовали отменить результаты проведенных конкурсов, главам органов местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений закона, – сообщили в прокуратуре Челябинской области. – ООО «УКИКО» и должностные лица привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами».

В итоге принято решение об исключении с 14 октября 2025 из реестра лицензии всех 546 многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «УКИКО» в Челябинской области.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,