Антимонопольщики возбудили дело в отношении чиновников, отдавших «УКИКО» полтысячи домов в Челябинской области

Чиновники, допустившие «УКИКО» к участию в аукционах на управление многоквартирными домами, стали фигурантами административного дела.

Как уже сообщал «Новый День» , заявления о возможном нарушении антимонопольного законодательства поступили в Челябинское УФАС России от прокуратуры региона и государственной жилищной инспекции области.

«По предварительным данным, «УКИКО» была неправомерно допущена до участия в 24 конкурсах по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», – отметили в антимонопольном ведомстве.

Конкурсы проходили в конце 2024 – 2025 годах на территории Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста и Карталов. При этом управляющая компания участвовала в конкурсах, имея неоплаченные штрафы.

Рассмотрев заявления, антимонопольная служба возбудила дела в отношении организаторов конкурсов, по результатам которых управление МКД передали компании «УКИКО», сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Напомним, в начале августа текущего года силовики задержали директора ООО «УКИКО» по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, коммунальная организация с офисом в Екатеринбурге заключала договоры на обслуживание старых многоквартирных домов. Счета за содержание и текущий ремонт общего имущества собственники квартир получали регулярно. Но никаких услуг жители не получали. По словам южноуральцев, даже включать газ и горячую воду во время профилактических работ им приходилось самим.

Следователи считают, что с ноября 2024 по июль текущего года от действий управляющей компании, которые можно квалифицировать как мошенничество, пострадали собственники жилья в 557 многоквартирных домах региона. За так и не оказанные услуги южноуральцы перечислили на банковские счета организации более 1 миллиона рублей.

Позднее управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за ненадлежащее содержание домов знаменитого «немецкого квартала» в Металлургическом районе Челябинска. Руководителя организации оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения при содержании МКД в Тракторозаводском районе областного центра.

Челябинск

