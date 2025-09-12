«УКИКО» оштрафовали на четверть миллиона рублей за ненадлежащее содержание уникального квартала в Челябинске

ООО «УКИКО» привлечено к административной ответственности за ненадлежащее содержание имущества многоквартирных домов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку по жалобам жителей домов знаменитого «немецкого квартала», заявивших о нарушении требований жилищного законодательства.

Выезд прокурорских работников вместе с представителем Государственной жилищной инспекции Челябинской области привел ревизоров к неутешительным выводам. Так, в доме №26 по улице Социалистической проверяющие зафиксировали деформацию козырька входной группы над подъездом №2, оголение балконных плит до арматуры между подъездами, разрушение отмостки. Кроме того, придомовая территория и подъезды оказались завалены бытовым и строительным мусором.

В доме №32 по улице Социалистической прохудилась кровля, сквозь балконные плиты зияла арматура, водосточный трубопровод местами недосчитывался внушительных кусков. А на придомовой территории валялся мусор.

В ходе проверке было установлено, что многоквартирными домами управляет ООО «УКИКО». В отношении управляющей компании возбудили административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Государственная жилищная инспекция Челябинской области оштрафовала организацию на 250 тысяч рублей.

Напомним, в начале августа текущего года силовые органы задержали директора ООО «УКИКО» по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, коммунальная организация с офисом в Екатеринбурге заключала договоры на обслуживание старых многоквартирных домов. Счета за содержание и текущий ремонт общего имущества собственники квартир получали регулярно. Но никаких услуг жители не получали. По словам южноуральцев, даже включать газ и горячую воду во время профилактических работ им приходилось самим.

Следователи считают, что с ноября 2024 по июль текущего года от действий управляющей компании, которые можно квалифицировать как мошенничество, пострадали собственники жилья в 557 многоквартирных домах региона. За так и не оказанные услуги южноуральцы перечислили на банковские счета организации более 1 миллиона рублей.

Позднее в дело вмешалась и антимонопольная служба. «По предварительным данным, «УКИКО» была неправомерно допущена до участия в 24 конкурсах по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», – отметили в Челябинском УФАС России.

Конкурсы проходили в конце 2024 – 2025 годах на территории Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста и Карталов. При этом управляющая компания участвовала в конкурсах, имея неоплаченные штрафы.

Антимонопольщикам стало интересно, почему чиновники, организовавшие конкурсы, допустили «УКИКО» к участию в них.

Следует отметить, что «немецкий квартал» давно стал проблемой для властей.

Напомним, квартал появился в середине 1940-х годов. Проектировали и строили его немцы-трудармейцы и военнопленные (отсюда и второе название – «маленькая Бавария»).

В 2017 году благодаря усилиям местных краеведов его включили в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако, чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала достаточно ветхих домов.

Областные власти несколько раз пытались лишить квартал статуса выявленного объекта культурного наследия. И поначалу общественникам удавалось доказать, что квартал уникален не только для Урала, но и для России в целом . Но чиновники вновь исключали его из реестра.

Противостояние краеведов и властей продолжалось несколько лет. А дома – продолжали ветшать.

Наконец, в марте 2021 года в одном из домов «немецкого квартала» рухнул потолок. Это окончательно склонило чашу весов в пользу чиновников, категорически отказывавшихся спасать уникальный квартал. В июне того же года очередная экспертиза заявила, что здания «маленькой Баварии» не имеют исторической и архитектурной ценности. А в июле 2021 года суд уже обязал мэрию провести техническую экспертизу домов квартала для решения вопроса о признании их подлежащими расселению и сносу.

Впрочем, добившись своего, чиновники не торопились расселять квартал. И вернулись к этому вопросу лишь четыре года спустя. В начале июля текущего года мэр Челябинска Алексей Лошкин согласовал проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева.

На площади в 1,63 гектара планируется построить не менее 27 тысяч 380 квадратных метров жилья. Предельный срок реализации проекта – не более 7 лет. Для старта нужно лишь получить согласие жителей домов (в том числе восьми зданий «маленькой Баварии»), которые будут снесены в ходе новой стройки.

Челябинск, Виктор Елисеев

