Власти Челябинска решили поставить крест на «маленькой Баварии». Уникальный квартал отдадут под КРТ

Дома уникального квартала в Челябинске попадут под снос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , квартал в Металлургическом районе, получивший среди челябинцев имя «маленькой Баварии», может быть снесен в рамках реализации проекта комплексного развития территории.

Вчера, 2 июля, мэр Челябинска Алексей Лошкин согласовал проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева.

На площади в 1,63 гектара планируется построить не менее 27 тысяч 380 квадратных метров жилья. Предельный срок реализации проекта – не более 7 лет.

Проект решения опубликован на официальном сайте администрации Челябинска. Теперь дело за малым – получить согласие жителей домов, которые будут снесены в ходе новой стройки. Для этого власти намерены провести собрания собственников в многоквартирных домах. Решение о согласии или несогласии будет приниматься большинством голосов.

Если решение утвердят, под снос попадут восемь домов так называемого «немецкого квартала», или «маленькой Баварии», расположенные на улице Социалистической.

Конечно, жители «немецкого квартала» с проектом согласятся. Ведь они давно мечтают перебраться в современное жилье. Их желание понятно: состояние построенных восемь десятков лет назад домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не ясно только, почему чиновники не могут решить проблему иначе, нежели уничтожив еще один памятник культуры и истории Челябинска.

В Металлургическом районе достаточно пустырей и ветхих домов. Но городские власти собираются снести квартал с застройкой, уникальной не только для Урала, но и для России в целом .

Напомним, квартал появился в середине 1940-х годов. Проектировали и строили его немцы-трудармейцы и военнопленные (отсюда и имя – «маленькая Бавария»).

В 2017 году благодаря усилиям местных краеведов его включили в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако, чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала достаточно ветхих домов.

Областные власти несколько раз пытались лишить квартал статуса выявленного объекта культурного наследия. И поначалу общественникам удавалось оспорить эти решения в суде. Но чиновники вновь исключали квартал из реестра.

Противостояние краеведов и властей продолжалось несколько лет. А дома – продолжали ветшать.

Наконец, в марте 2021 года в одном из домов «немецкого квартала» рухнул потолок. Это окончательно склонило чашу весов в пользу чиновников, категорически отказывавшихся спасать уникальный квартал. В июне того же года очередная экспертиза заявила, что здания «маленькой Баварии» не имеют исторической и архитектурной ценности. А в июле 2021 года суд уже обязал мэрию провести техническую экспертизу домов квартала для решения вопроса о признании их подлежащими расселению и сносу.

Впрочем, добившись своего, чиновники не торопились расселять квартал. И вернулись к этому вопросу лишь четыре года спустя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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