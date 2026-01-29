Силовики накрыли вебкам-студию, где трудились девушки от 18 до 50 лет

В центре Екатеринбурга на улице Героев России пресечена деятельность крупной вебкам-студии, где работали не менее 10 женщин.

Как рассказал в телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев, в помещении было 11 однотипных комнат, в каждой из которых вебкам-модели онлайн общались с поклонниками, выполняя за деньги их пожелания. Самой молодой сотруднице было 18 лет, самой старшей – 50. Комнаты оборудованы необходимой техникой, подсветкой, видеокамерой и «инвентарем» – секс-игрушками и эротическим бельем.

Руководила девушками уроженка Азербайджана. Персонал она набирала, раздавая свои визитки. Администраторам предлагалась зарплата 80 тысяч рублей, вебкам-моделям – 150 тысяч. За месяц студии ставился план в 90 000 долларов дохода (примерно 6,9 млн рублей). По информации Чукреева, студия работала более года и входила крупную межрегиональную сеть. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет» с извлечением дохода в крупном размере».

Полицейские ОП № 11 доставили в отдел 10 девушек, техника, в том числе компьютеры, изъята. Ведется доследственная проверка.

