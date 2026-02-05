Полиция пресекла деятельность вебкам-студии, где работали 20 девушек и парней

В Екатеринбурге сотрудники полиции пресекли работу вебкам-студии в обычном многоэтажном доме на улице Фурманова, 67, где трудились и девушки, и парни.

Как рассказал в телеграм-канале принимавший участие в рейде общественник Дмитрий Чукреев, у студии было несколько отделений, в том числе в Екатеринбурге и Петербурге. В уральском «филиале» работало около 20 моделей. В помещении было пять комнат со всем необходимым инвентарем: кроватями, камерами, подсветкой и с компьютерами c выходом в интернет.

«Моделям» обещали до 5000 долларов дохода в месяц. Была и система мотивации: чем больше доход от подписчиков, тем больше процент. Например, если модель зарабатывала 1000$, то 60 процентов падало ей в карман, остальные – владельцу студии. Если 400 долларов, то процент был ниже – 51. Также действовала акция «Приведи друга»: за каждого «трудоустроенного» юношу платили по 7 тысяч, за девушку – 12 тысяч», – рассказал Чукреев.

Полицейские изъяли все оборудование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет».

Напомним, неделю назад полиция пресекла деятельность аналогичной студии в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

