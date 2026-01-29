Огурцы и помидоры стали еще дороже

В Свердловской области продолжают дорожать овощи и фрукты, в первую очередь – огурцы и помидоры.

Как сообщает Свердловскстат, огурцы поднялись в цене уже до 323 рублей за килограмм, помидоры – до 280 руб./кг. Немного дороже стали овощи борщевого набора: картофель – 41,5 рубля, свекла – 41 рубль, морковь – 48, капуста – 38.

В феврале 2025 года свежие огурцы стоили 298 рублей, помидоры – 253 рубля. А вот «борщевой набор» был немного дороже: килограмм картофеля обходился в 55,77 рубля, капусты – 52,77, свеклы – 49,02, моркови – 47,43.

Екатеринбург

