Два «золота» уже завоевали свердловчанки на первенстве России по дзюдо среди юниоров

В Екатеринбурге стартовало Fonbet первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На татами екатеринбургского Дворца дзюдо выйдут свыше 500 дзюдоистов более чем из 60 регионов страны. Победители попадут в сборную страны.

Свердловскую область на соревнованиях представляют 26 юниоров и 20 юниорок. В первый день состязаний свердловские дзюдоистки Анастасия Созонова (в весе до 44 кг) и Анастасия Барабаш (до 48 кг) завоевали золотые медали. Обе спортсменки получили путевку в сборную команду России для выступления на международных соревнованиях.

Воспитанница СШОР «Уралец» из Нижнего Тагила Анастасия Созонова, ученица тренера Владислава Шелепова, впервые на подобных соревнованиях заняла высшую ступень пьедестала. Анастасия Барабаш, воспитанница екатеринбургского СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова (тренер Ольга Селянина), была главной надеждой региона в категории до 48 кг. Анастасия имеет звание мастер спорта России по дзюдо и по самбо, входит в состав сборной России и Свердловской области по дзюдо, неоднократно становилась победительницей и призером соревнований самого разного уровня не только по дзюдо, но и по самбо.

Призовой фонд первенства составляет более 3 млн рублей, денежные премии – от 100 до 25 тысяч рублей – получат обладатели «золота», «серебра» и «бронзы».

Перед торжественным открытием соревнований было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией дзюдо Свердловской области и Общественным фондом ЦСКА. Подписи под документом поставили президент фонда ЦСКА Юрий Миронов и президент свердловской федерации дзюдо Сергей Воробьев. Цель соглашения – популяризация дзюдо, помощь в организации и проведении спортивных мероприятий, поддержка спортсменов и совместная работа по разным направлениям.

«Это очень важные соревнования для формирования сборной команды Российской Федерации, которая с этого года будет представлена под своим флагом на международных соревнованиях, на первенствах Европы и мира», – подчеркнул президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

«Федерация дзюдо Свердловской области – одна из сильнейших региональных федераций в стране. У региона большой опыт в проведении соревнований, турниры здесь всегда проходят на самом высоком уровне, поэтому мы решили провести первенство России именно здесь», – сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Fonbet первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года пройдет до субботы, 31 января. Вход для зрителей на трибуны свободный.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube