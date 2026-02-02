Команда Свердловской области заняла первое место на первенстве России по дзюдо

В Екатеринбурге во Дворце дзюдо завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В лично-командном зачете команда Свердловской области заняла первое место среди регионов страны, завоевав четыре золотых, одну серебряную и две бронзовых награды.

«Свердловские дзюдоисты вновь показали прекрасный результат. В общем зачете первенства России среди юниорок команда Среднего Урала стала лучшей! Команда юниоров заняла высокое восьмое место. Гордимся нашими спортсменами и ценим работу их наставников», – поздравил победителей губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года проходило в Екатеринбурге с 28 по 31 января. Участие в соревнованиях приняли 554 дзюдоиста из 61 региона страны. Свердловскую область представляли более 40 юношей и девушек.

«Гордимся нашими спортсменами и поздравляем их с достигнутым результатом! Благодарим тренеров-преподавателей за плодотворную профессиональную работу!» – прокомментировал президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

Золотые медали завоевали Ислам Султыгов (-66 кг, тренер-преподаватель Печуров Е.А.), Анастасия Барабаш (-48 кг, тренер-преподаватель Селянина О.В.), Кира Сафонова (78+ кг, тренер-преподаватель Горнбергер К.С., Львов Е.В.) и Анастасия Созонова (-44 кг, тренер Шелепов В.Ю.). «Серебро» принесла Полина Яковлева (-70 кг, тренер-преподаватель Горнбергер К.С., Львов Е.В.), а бронзовыми призерами стали Валерия Анохина (-63 кг, тренер-преподаватель Куликов С.С.) и Мадина Сулейманова (-78 кг, тренер-преподаватель Коростелев А.Б.).

«Путь в финал сложился непросто: медаль точно не на блюдечке принесли. Готовилась к этому старту еще с прошлого первенства России, потому что в Краснодаре у меня не получилось подняться на вершину пьедестала. Выступать дома спокойнее. Нет такого сильного ощущения, что ты на соревнованиях, и поддержка трибун очень помогает», – поделилась Кира Сафонова.

Напомним, что в первый день состязаний было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией дзюдо Свердловской области и общественным Фондом ЦСКА. В завершающий день исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров вручил благодарственные плакетки «За организацию и проведение первенства России» президенту Свердловской областной федерации дзюдо Сергею Воробьеву и директору СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова Елене Смирнягиной.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube