Митрополит Евгений предложил штрафовать родителей школьников за агрессию в адрес учителей

За матерную брань или агрессию со стороны школьника в адрес учителя родители ученика должны платить крупный штраф, вся сумма которого пойдет оскорбленному педагогу. Сейчас же учителя совершенно беззащитны перед хамством, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Учитель превратился в заложника агрессивных подростков, считающих доблестью унизить взрослого, снять это на телефон и выложить в сеть, и заложника родителей, которые, ослепленные ложно понятой любовью к своему чаду, готовы растерзать любого, кто посмеет указать их ребенку на его неправоту или лень», – считает митрополит.

По мнению Владыки Евгения, российскую школу «разъедает изнутри» страшное явление – «феномен родителя-адвоката и учителя-обслуги». «В сознании многих родителей произошла чудовищная подмена понятий: школа для них – не храм науки и воспитания, а супермаркет, где они заказали образовательную услугу», – цитирует митрополита РИА «Новости».

Чтобы поднять авторитет учителя и защитить его, митрополит предложил несколько мер: «Первое. Необходимо законодательно приравнять статус учителя к статусу представителя власти, обладающего особыми полномочиями и защитой. Второе. Необходимо, чтобы помимо кодекса профессиональной этики учителя равным образом существовал и строго соблюдался кодекс этики учеников и их родителей. Третье. Матерная брань или агрессия со стороны ученика в сторону учителя должна повлечь крупный денежный штраф со стороны родителей, и вся сумма направлена оскорбленному учителю. Четвертое. Руководство школы должно стоять на защите своих учителей», – сказал митрополит Евгений.

В качестве иллюстрации митрополит вспомнил историю екатеринбургского учителя Сергея Перминова. Как уже писал «Новый День», конфликт между 26-летним педагогом и восьмиклассником произошел 13 марта 2025 года на уроке в школе № 123. Подросток ругался матом и обращался к учителю на «ты». Перминов швырнул в него ручку, а потом выкрутил ученику руку и силой поволок к директору. После стычки у подростка остались ссадины, которые не повлекли вреда здоровью, но ученик испытал физическую боль.

В сентябре Перминова осудили по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». Учитель был наказан исправительными работами на 1,5 года с удержанием 10% дохода в пользу государства, также мужчине запрещено заниматься педагогической деятельностью на 2 года. Кроме того, суд взыскал с Перминова компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей. Эту сумму осужденный уже выплатил. Он подавал апелляцию на решение суда, но наказание оставили прежним.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube