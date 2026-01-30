«Инвестиции в социальную стабильность – самые надежные», – меценаты меняют приоритеты благотворительной помощи

Благотворительный фонд «Добрые дела» (фонд холдинга «Малышева 73») рассказал, как меняются в нынешних условиях подходы в меценатстве. Главными становятся социальные проекты, направленные на конкретную и остроактуальную помощь.

Общие социальные расходы фонда выросли до 105,5 млн рублей в 2025 году (+13% к 2024 году). Увеличилось в минувшем году финансирование одного из главных проектов фонда «Добрые дела» – благотворительной столовой. Бюджет этой программы в минувшем году составил 52 млн рублей, было выдано 372 тысячи обедов (в 2024 – 351 тыс.).

По остальным программам фонд перераспределил средства в пользу наиболее актуальной помощи людям. Почти половину бюджета (41%) флагманской программы «Культура и образование» перераспределили в программу прямой материальной помощи «Будем помогать». Финансирование последней увеличилось в 2,7 раза – до 27,7 млн рублей.

«Столовая – это системная, регулярная помощь тысячам людей. А программа «Будем помогать» – наш инструмент быстрого реагирования, который ловит те индивидуальные, сложные случаи, которые невозможно решить только тарелкой супа (например, срочная покупка лекарств или занятия для семьи с ребенком-инвалидом). Вместе они создают целостную систему социального обеспечения, где есть и рутина, и индивидуальный подход», – рассказала директор благотворительного фонда «Добрые дела» Дарья Звягинцева.

Смена приоритетов основана в том числе на обратной связи от НКО – партнеров фонда. Они отмечают, что для людей, нуждающихся в помощи, базовые потребности, безопасность и ощущение поддержки стоят на первом месте.

«Эффективность благотворительности измеряется не потраченными миллионами, а количеством преодоленных кризисов. Инвестиции в социальную стабильность – самые надежные», – говорит Звягинцева.

Екатеринбург, Таисья Исупова

