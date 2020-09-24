Новая благотворительная столовая сможет кормить по 930 человек в день (ФОТО)

В ближайший понедельник, 28 сентября, в Екатеринбурге на улице Восточной, 21, откроется благотворительная столовая, в которой сможет поесть практически любой горожанин. Главное – прийти в назначенное время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столовую открывают учредители благотворительного фонда «Общество Малышева 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский.

Игорь Заводовский

Сегодня Игорь Заводовский показал новое учреждение общепита журналистам и ответил на их вопросы. Он рассказал, что помещение было приобретено в 2019 году за 20 млн рублей, еще в 15 млн обошлись ремонт и оборудование.

Столовая станет предприятием полного цикла, все блюда будут готовиться здесь же, а продукты будет поставлять гипермаркет «Гипербола». Каждый обед будет состоять из супа (мясного или рыбного), второго блюда, булочки и чая. Себестоимость каждого – около ста рублей. Гендиректор «Гиперболы» Елена Сурина добавила, что меню будет каждый день разное, оно разработано уже на четыре недели вперед.

Чтобы попасть в столовую, человеку не нужно никак доказывать свой статус малоимущего. Достаточно просто заранее получить ежедневный талон, в котором будет указано время, когда человек сможет прийти. Как рассказал Игорь Заводовский, уже роздано 930 талонов. Это делается для того, чтобы соблюсти необходимые санитарные нормы: одновременно в столовой с учетом социальной дистанции могут находиться не более 40 человек. Рабочий день организации будет расписан на 12 временных потоков по 40 минут, с 9:00 до 17:00. В этот интервал входит и прием пищи посетителем, и обработка столов, и сервировка для следующей партии посетителей.

В каждом зале установлен бактерицидный облучатель, на входе посетителям измеряют температуру бесконтактным термометром. Поесть можно будет не только в самой столовой – желающие смогут взять еду навынос. Часть обедов будет распространяться через органы соцподдержки.

Игорь Заводовский рассказал, что при обдумывании идеи открытия благотворительной столовой он ориентировался на опыт главы РМК Игоря Алтушкина, который открыл аналогичное предприятие общепита на улице Бебеля и кормит ежедневно до 1500 человек. «Общество Малышева 73» специально выбрало максимально удаленный от этой точки район для своей столовой, чтобы помочь большему числу людей.

Марк Заводовский



Помимо бесплатных обедов, в здании благотворительной столовой граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь. Как рассказал автор идеи, учредитель агентства недвижимости «База» Марк Заводовский, зачастую людям требуется не только еда, но и помощь другого рода. Например, для того, чтобы получать какие-то государственные и муниципальные услуги, гражданам необходимо регистрироваться на портале госуслуг, а у многих нет такой технической возможности или навыков. Заявки на получение юридической помощи будет принимать администратор столовой.

Владимир Боликов

Замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов заявил, что этот проект – гордость нашего города. «Мы уверены, что если этим проектом занимаются «Общество Малышева 73» и «Гипербола», то у них обязательно все получится», – сказал он. Также замглавы добавил: то, что местные предприниматели создали благотворительный проект в такое непростое время, – очень значимо для города, и он надеется, что другие бизнесмены последуют их примеру.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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