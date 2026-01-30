В Академическом 3-летний мальчик оделся и ушел из садика домой

В Академическом районе Екатеринбурга 3-летний мальчик самостоятельно оделся во время тихого часа в частном детском саду и ушел домой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент случился в среду, 28 января, на улице Академика Парина. Ребенок дошел до дома, в подъезде его обнаружили соседи.

«Воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение ребенка в детском саду и на момент ухода несовершеннолетнего отсутствовала в помещении, где спали дети. При этом руководство детского сада в правоохранительные органы о случившемся не сообщило», – отметили в надзорном ведомстве, которое начало проверку.

