Воспитатель детсада забыла ребенка на прогулке. Возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после того, как воспитанницу детского сада нашли на улице одну.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, сегодня днем в полицию сообщили, что в одном из дворов по улице Академика Сахарова нашли маленькую девочку, которая является воспитанницей частного детского сада. Соседка знала, в какой садик ходит девочка, и отвела ее обратно. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Добавим, 28 января в том же районе из частного детского сада во время тихого часа самостоятельно ушел домой 3-летний мальчик. По предварительным данным, воспитателя в этот момент не было на месте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

