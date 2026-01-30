Стали известны музыкальные хедлайнеры Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге

Стали известны артисты, которые выступят на «Неделе звезд хоккея» в Екатеринбурге. Главное хоккейное шоу страны пройдет на новой «УГМК Арене».

В пятницу, 6 февраля, в 18:30 на стадионе состоится 15-й Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. Перед матчем будет живое выступление группы «Интонация», авторов саундтрека сериала «Молодежка».

В субботу, 7 февраля, на сцену выйдет певица Miravi, чей стиль – смешение поп- и фолк-музыки с русской народной эстетикой. Певица известна по трекам «Жду тебя», «Земля», «Воля», «Мир» и «Туман».

В воскресенье, 8 февраля, матч звезд КХЛ завершит Bearwolf, автор хитов «Один в поле воин», «Годзилла».

Звездный уикенд открывает мастер-шоу, в котором хоккеисты соревнуются в конкурсах на скорость, точность и силу броска. А затем, разделившись на четыре команды, они сыграют в мини-турнире. Участников звездного матча выбирали в несколько этапов: через голосование болельщиков, СМИ и участников Континентальной хоккейной лиги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube