«Обещаем вау-эффект»: «УГМК Арена» готовится принять главных звезд КХЛ (ВИДЕО)

В ближайшие выходные в Екатеринбурге состоится большой хоккейный праздник. С 6 по 8 февраля на «УГМК Арене» пройдет «Неделя звезд хоккея», в которой примут участие лучшие игроки Молодежной и Континентальной хоккейной лиги. Организаторы рассказали, как стадион готовится к масштабному спортивному событию.

«Сейчас арена готова на 80%. В чаше установлено все оборудование, и в оставшиеся дни работа будет проведена в холле – там сделают интерактивные зоны для болельщиков. На площадке полностью заменили лед, сменили бортики, создали новые зоны для работы прессы. Мы постарались сделать все, чтобы участникам «Матча звезд» и зрителям было комфортно. Мы ожидаем максимальную наполняемость трибун, они рассчитаны на 12,5 тысячи человек», – рассказала директор ледовой арены Юлия Романова.

Изюминкой праздника станет световое шоу с 3D-проекциями, посвященное уральской тематике. Оно будет предварять открытие каждого игрового дня. «Только для предматчевого шоу понадобилось 20 тонн светового оборудования, которое дополнительно настроили. Всех секретов выдавать не буду, но такого на арене еще не было. Вау-эффект для зрителей обеспечен», – пообещал технический директор арены Нариман Исаев.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пошутил, что уже перестал отвечать на звонки, так как у него постоянно спрашивают билеты на «Матч звезд». «Ажиотаж на это событие страшный», – отметил чиновник.

Вечером 6 февраля на «УГМК Арене» состоится Кубок Вызова, где сыграют лучшие игроки Молодежной хоккейной лиги. В выходные, 7 и 8 февраля, болельщиков ждут четыре хоккейных матча с участием звездных игроков КХЛ и мастер-шоу, в которых хоккеисты продемонстрируют скиллы на силу, скорость и креативность. В перерывах перед зрителями выступят приглашенные артисты.

«Матч звезд» носит развлекательный характер, но мы стараемся каждый год придумать что-то новое для спортсменов. В этом году у нас новая концепция. Мы собирали команды не по дивизионам КХЛ, как раньше, а по географическому принципу. На льду сыграют сборная Урала, сборная России, сборная мира (в ней участвуют легионеры, – прим. ред.) и молодежная сборная с участием игроков до 23 лет. Конечно, будут награды и призовой фонд для победителей.

Что касается матча «Кубок Вызова МХЛ» – это уникальная возможность для молодых хоккеистов показать себя на взрослом уровне. Два лучших игрока «Кубка Вызова» будут приглашены на взрослый «Матч звезд». Представляете, хоккеист 17-18 лет сможет встать в одно звено со звездными игроками Лиги. Так что ребята будут биться за победу», – рассказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Екатеринбург впервые примет «Матч звезд КХЛ», который считается главным шоу хоккейного сезона. Молодежный «Кубок вызова» будет проходить в городе уже во второй раз – первый был в 2013 году в старом хоккейном «Уральце».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube