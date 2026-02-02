В Асбесте осужден водитель грузовика, насмерть сбивший пешехода

В Асбесте вынесли приговор водителю грузового тягача «МАЗ 544018-1320-031», по вине которого прошлым летом погиб пешеход.

Как уже писал «Новый День», ДТП случилось 22 июля днем на 1 км автодороги Окунева – Рефтинский. 65-летний водитель МАЗа с полуприцепом двигался из Асбеста в сторону Рефтинского и сбил мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сегодня в пресс-службе прокуратуры сообщили, что трагедия произошла в зоне действия дорожного знака 3.24 Правил дорожного движения «Ограничение максимальной скорости 70 км/ч». Водитель при этом ехал со скоростью 117 км/ч.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Свою вину подсудимый признал.

Асбест, Елена Владимирова

